Посольство США подготовило рекомендации для граждан из-за ситуации в Украине

Посольство США рекомендует своим гражданам пересмотреть путешествия в области Украины, в которых введено военное положение, и избегать демонстраций. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Посольство все еще оценивает, как военное положение может повлиять на эти регионы. В частности, граждан США предупредили об усиленном присутствии полиции, неожиданных перекрытиях улиц, ограничениях и обысках.

Гражданам США рекомендуют воздержаться от посещения митингов, следить за новостями в СМИ и не нарушать законы военного положения.

Также рекомендуется зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.