В Мариуполе создан Совет обороны

Совет обороны, в который вошли представители военных, силовых структур и местных органов власти, создан в Мариуполе в связи с планируемым вводом военного положения. Об этом сообщил заместитель военного комиссара по работе с личным составом Донецкого областного военного комиссариата Николай Шарий, - передает MRPL.CITY.

"Пока не можем ничего комментировать, так как указ о военном положении вступит в силу только завтра, тогда мы уже узнаем точные положения закона и будем действовать по инструкции. Однако сегодня уже был проведен совет, при участии представителей силового блока и местных органов власти", - рассказал Шарий.