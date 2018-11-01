Движение на двух пуктах пропуска на границе с Польшей разблокировали

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В Волынской области движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин", что на границе с Польшей, полностью восстановлено.

"На Волыни движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин" полностью восстановлен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция Волынской области открыла уголовное дело по фактам блокирования автомобилей и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин".