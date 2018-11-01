Захваченных во время российского вооруженного нападения на судна ВМС Украины моряков перевозят на "суд" в Симферополь в оккупированном Крыму.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, сообщает Чубаров в фейсбук.

"Украинских моряков с захваченных русскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (ул. Воровского, 16)", - отметил он.