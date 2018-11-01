Ощадбанк отсудил у РФ 1,3 млрд долларов в Международном арбитраже

Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный в своем блоге на УП .

Сегодня мы получили официальное сообщение о победе! Трудно представить сообщение, которое бы мы нуждались пока больше чем это. Учитывая то, как развиваются наши отношения с агрессором, эта победа имеет чрезвычайное значение не только для нас, но и для всей Украины! С первого дня аннексии Крыма мы работали над документированием преступлений, совершенных против банка оккупационными властями, готовясь к встрече в международных судебных инстанциях. Сумма возмещения свидетельствует о том, что арбитраж принял все юридические аргументы и расчеты, предоставленные командой Ощада. Ощадбанк будет решительно требовать взыскания присужденной компенсации.

Официально это звучит так:

Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Сбербанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон.

Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Решение арбитража в пользу Сбербанка стало результатом более чем четырехлетних усилий команды Сбербанка и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.

Цитата партнера Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP Alex Gerbi: "Этим решением Ощадбанк получил полное удовлетворение всех заявленных требований к Российской Федерации в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права".

В целом объем искового заявления Сбербанка против РФ со всеми приложениями составил более 30 000 листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Сбербанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграла дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

Наш пример показывает, что попытки заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеют хорошую перспективу.

Мы призываем другие украинские компании, как государственной, так и частной форм собственности, обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины вследствие разбойничьего нападения на нашу страну.

Я благодарен своей чрезвычайной команде юристов, нашим внешним советникам, всем, кто верил в нашу победу и болел за нас! Лично я ни на минуту не сомневался, что победа будет за нами.

Специалисты Сбербанка готовы предоставить консультации тем организациям, которые пойдут по пути Сбербанка и будут обращаться в международные судебные институтов и арбитражей против Российской Федерации по поводу потерь вследствие агрессии в Крыму.

После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире.