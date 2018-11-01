Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму

Трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook .

Украинская разведка сообщает, что состояние здоровья раненых военнослужащих ВМС удовлетворительное.

"Всего ранены и травмированы шесть украинских военнослужащих. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. Н.И. Пирогова", - говорится в сообщении.