Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму

Трех раненых украинских моряков прооперировали в КрымуСегодня, 16:23
Трех украинских военнослужащих, раненых во время атаки в Керченском проливе, прооперировали на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.
Украинская разведка сообщает, что состояние здоровья раненых военнослужащих ВМС удовлетворительное.
"Всего ранены и травмированы шесть украинских военнослужащих. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. Н.И. Пирогова", - говорится в сообщении.