Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение "Об обеспечении возврата граждан Украины на территорию Украины", которое касается водителей, которые выехали за пределы Украины до вступления закона о легализации автомобилей с иностранной регистрацией в законную силу.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В частности, согласно документу, "территориальным органам Государственной пограничной службы, главному управлению Государственной фискальной службы в Закарпатской области обеспечить возможность возвращения граждан Украины, которые выехали за пределы Украины на транспортных средствах иностранной регистрации, до вступления в силу Закона Украины от 23 ноября 2018 года №2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".