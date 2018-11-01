Гриценко підтримав введення військового стану в Україні

Рада національної безпеки та оборони повинна якнайшвидше затвердити план конкретних дій на ключових напрямах за умови введення воєнного стану.

Так Анатолій Гриценко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прокоментував рішення РНБО.

«Мобілізація оборонних зусиль зараз потрібна, це факт. Сподіваюся, лише оголошенням воєнного стану засідання РНБО не обмежиться», - пише лідер «Громадянської позиції».

Окрім цього, Анатолій Гриценко підкреслив важливість того, де саме буде введений воєнний стан - на всій території України, чи в кількох областях.

«Питання вкрай важливе і рішення має бути обгрунтованим», - зазначив він.

У той же час політик наголошує на доцільності введення воєнного стану ще у 2014 році та згадує, як влада «видумувала будь-які причини, аби не мобілізувати країну для оборони як того вимагає Закон».