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Гриценко підтримав введення військового стану в Україні

Сегодня, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

Гриценко підтримав введення військового стану в УкраїніРада національної безпеки та оборони повинна якнайшвидше затвердити план конкретних дій на ключових напрямах за умови введення воєнного стану. 

Так Анатолій Гриценко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прокоментував рішення РНБО.

«Мобілізація оборонних зусиль зараз потрібна, це факт. Сподіваюся, лише оголошенням воєнного стану засідання РНБО не обмежиться», - пише лідер «Громадянської позиції».

Окрім цього, Анатолій Гриценко підкреслив важливість того, де саме буде введений воєнний стан - на всій території України, чи в кількох областях.

«Питання вкрай важливе і рішення має бути обгрунтованим», - зазначив він.

У той же час політик наголошує на доцільності введення воєнного стану ще у 2014 році та згадує, як влада «видумувала будь-які причини, аби не мобілізувати країну для оборони як того вимагає Закон». 


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