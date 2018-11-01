Переговоры президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина по ситуации в Керченском проливе пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Мне не известно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по указанному поводу.

Песков заявил, что президенты Украины и России еще не обсуждали ситуацию в Азовском море.