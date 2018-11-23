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В Турции обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Турции призывает разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации и нарушения стабильности в регионе Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Турции.

В Турции подчеркнули, что следят за развитием событий и обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ.

"Как Черноморская страна, мы подчеркиваем, что пути из Керченского пролива не могут блокироваться. Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избежать эскалации напряженности, действовать в рамках здравого смысла и умеренно", - говорится в заявлении.


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