РФ может открыть уголовное дело против захваченных украинских моряков

Россия может открыть уголовное дело в отношении захваченных на судах в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на уполномоченного РФ по правам человека Татьяну Москалькову.

«Я предполагаю, что может быть уголовное дело в связи с незаконным пересечением границы (якобы территориальных вод РФ в Черном море - ред.). Логический такой вывод. Теоретически, моряки могут быть задержаны», - сказала омбудсмен.

Дальнейшая судьба захваченных украинских военных Москальковой пока неизвестна.

Также российская омбудсмен заявила, что не получала никаких жалоб ни от моряков, ни от их родственников или адвокатов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире «Громадського» сказала, что захваченные Россией в Керченском проливе 23 украинских моряка практически находятся в статусе военнопленных.

Замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина сообщил, что Министерство юстиции Украины готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты захваченных Российской Федерацией украинских военных моряков.

«Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ в соответствии с Правилами 39 Регламента Суда относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией», - написал он на странице в Facebook.