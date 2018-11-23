Самолет разведки США вошел в акваторию Черного моря

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США сегодня, 26 ноября, вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Украинский милиарный портал.

Как отмечается, американский самолет поднялся с авиабазы Суда-бей на острове Крит в Греции.

"В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:30 самолет находится в воздушном пространстве Болгарии и направляется к побережью оккупированного Россией Крыма.

Сообщается, что Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.