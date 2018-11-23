"Евробляхеры" продолжают блокировать дороги рядом с границей Украины и ЕС

Движение через ряд пунктов пропуска на государственной границе Украины остается осложненным по данным на утро 26 ноября из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время проблемы наблюдаются на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", «Шегини", "Краковец","Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильниця", "Доманово". Наиболее остро проблема касается границы с Польшей.

"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить провокаций непосредственно на государственной границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.

В местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.