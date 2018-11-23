В Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины

В воскресенье, 25 ноября, во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил Украины. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Как сообщается, во время перехода Керенського пролива пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента ни один военный из личного состава ВМС Украины не пострадал.

В ВМС Украины добавили, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил Украины и будут переданы компетентным международным органам.