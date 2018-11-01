В заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочки

В заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочкиСегодня, 17:14
В заброшенном доме одного из сел Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили тело 9-летней девочки. Это произошло в пятницу 23 ноября, информирует полиция Одесской области.
Отмечается, что на теле ребенка заметны признаки насилия. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства смерти девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи.
"По имеющейся информации, погибшая - местная жительница, 2009 года рождения", - отметили в пресс-службе полиции.
Как сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, полиция задержала мужчину, которого обоснованно подозревают в убийстве девочки.