Из-за подготовки к Новому году в центре Киева ограничат движение

С 24 ноября в центре Киеве ограничат движение в связи с началом подготовки к новогодне-рождественским празднованиям, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября до 24 января 2019-го. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади)

Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря 2018 - с 16:00 до 22:00;

24 декабря 2018 - с 16:00 до 22:00;

31 декабря 2018 - с 20:00 до 03:00 1 января 2019;

1 января 2019 - с 14:00 до 22:00;

7 января 2019 - с 12:00 до 16:00.

В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик.