В Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега

В Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снегаСегодня, 16:14
В высокогорье Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега.
Об этом говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.
Как отмечается, в результате прохождения по территории Карпат активного циклона 25 ноября в горох ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег, а 26-27 ноября - мокрый снег, сильный снег.
"Прирост снежного покрова составит: в горах - 10-20 см, в высокогорье - до 30 см", - говорится в сообщении.