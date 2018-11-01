В Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега

В высокогорье Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега.

Об этом говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, в результате прохождения по территории Карпат активного циклона 25 ноября в горох ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег, а 26-27 ноября - мокрый снег, сильный снег.

"Прирост снежного покрова составит: в горах - 10-20 см, в высокогорье - до 30 см", - говорится в сообщении.