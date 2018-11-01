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В Германии 93-летняя украинка впервые в жизни получила украинский паспорт

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Германии 93-летняя украинка впервые в жизни получила украинский паспортВ консульство Украины во Франкфурте-на-Майне впервые в жизни получила паспорт 93-летняя украинка, которая большую часть жизни прожила в Германии.

Об этом сообщается на странице консульства в Facebook.

«16 ноября Мария Цебак получила первый в ее жизни паспорт. В чем незаурядность события? - просто Марии 27 января исполнится 94 года», – говорится в сообщении.

Сотрудники консульства познакомились с Марией 8 мая 2015 года на центральном кладбище Франкфурта-на-Майне во время возложения цветов погибшим во время второй мировой войны принудительным работникам. Затем встречали ее в церкви.

«Она и ее сын, господин Николай, рассказали трогательную историю о том, как Мария 16-летней девушкой попала в Германию на принудительные работы, как тяжело работала и прятала от хозяина травму, чтобы не отослал ее в концлагерь, как хотела вернуться после окончания войны домой, но случайно узнала о том, что украинцев из западных регионов отправляют сразу в Сибирь, и единственный имеющийся у нее документ - подтверждение Греко-католическим приходским правительством в Завое о ее происхождении - спас ее от страшной судьбы многих украинцев, которые должны были после каторжных работ в Германии пройти концлагеря в советской Сибири», – подчеркнули в дипучреждении.

Отмечается, что Мария так и осталась в Германии, но приобретать немецкое гражданство категорически отказалась, зато имела уникальный документ - удостоверение лица без родины. «Именно да, не удостоверение лица без гражданства, а удостоверение лица без родины», – подчеркнул в консульстве.

«Как-то в разговоре возникла идея дать возможность Марии получить то, что война, немецкая и советская оккупации отобрали у нее - гражданство. И вот, после нескольких месяцев осуществления необходимых формальностей, Мария Цебак получила свой первый и такой долгожданный паспорт гражданина Украины», – сказано в сообщении.


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