Антициклон принесет Украине морозы

Антициклон принесет Украине морозыСегодня, 12:19
В пятницу, 23 ноября, в Украину придет антициклон Constantin, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Это значит, что осадков не будет. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4-10 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 тепла», - написала она в Facebook.
В Киеве пятница будет сухой, облачной и холодной. Ночью в Киеве -4-6 градусов, днем 0-2 градуса мороза.
В субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду.
А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и на Харьковщине пройдут дожди и мокрый снег.
Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью.