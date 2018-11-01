Международный совет предложил изменить ряд правил в футболе

В частности, совет рекомендовал ввести новое правило, согласно которому замененный игрок должен покинуть поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля. В настоящее время замена происходит на боковой линии у центра поля рядом со скамейками запасных команд. При помощи данного правила организация хочет сократить время, которое команды тратят на замены.

Также в IFAB считают, что необходимо внести более точную и подробную формулировку ситуации, когда мяч попадает в руку игроку. Это касается случаев непреднамеренного игры руками, которые приносят пользу команде.

Предлагается сменить формат послематчевой серии пенальти. Команды будут пробивать 11-метровые удары не поочередно (АВАВ), а по схеме ABBA.

В совете также рекомендовали ввести возможность показывать красные и желтые карточки за неспортивное поведение должностных лиц команд.

Позволить командам разыгрывать удары от ворот и свободные удары в своей штрафной площади.

Кроме того, IFAB предлагает обязать вратаря оставлять только одну ногу на линии ворот при пробитии пенальти, позволяя ему начинать движение до удара. В данный момент голкипер обязан двумя ногами оставаться на линии при ударе с 11-метровой отметки.

Теперь члены IFAB проведут общее собрание организации 2 марта 2019 в Шотландии и на нем решат, какие из предложений и рекомендаций войдут в правила игры с 1 июня 2019 года.