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Суд отказался забирать «Укртелеком» у Ахметова

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к компании ЕСУ о возвращении «Укртелекома» в собственность государства. Решение суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишут Новости Донбасса.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск ЕСУ к Фонду о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора компанией ЕСУ, который предусматривал внесение не менее 450 миллионов долларов инвестиций.


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