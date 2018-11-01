Суд отказался забирать «Укртелеком» у Ахметова

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к компании ЕСУ о возвращении «Укртелекома» в собственность государства. Решение суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишут Новости Донбасса.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск ЕСУ к Фонду о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора компанией ЕСУ, который предусматривал внесение не менее 450 миллионов долларов инвестиций.