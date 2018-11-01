Рада ужесточила ответственность за управление авто в пьяном виде

Народные депутаты ужесточили ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тысячи гривен с запретом управлять от двух до трех лет. Об этом сообщает ZN.UA.

Законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" подержали 239 депутатов.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав ее уголовным проступком.

За этот проступок предусмотрено наказание в виде штрафа 17-34 тысяч гривен и запрета управлять транспортом до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тысячи гривен с запретом управлять от двух до трех лет.

Указывается, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.