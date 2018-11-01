На Львовщине столкнулись автобус и легковушка, есть жертвы

Сегодня, 21 ноября, во Львовской области в результате столкновения с рейсовым автобусом погиб водитель легковушка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.30 на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская в Золочевском районе.

Столкнулись автомобиль «Ситроен Берлинго», за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, и рейсовый пассажирский автобус «Неоплан», который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.

В результате столкновения водитель «Ситроена» погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП