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33 подозреваемых по делам Майдана до сих пор служат в силовых органах

Сегодня, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

Три десятка правоохранителей, которые проходят подозреваемыми по делам в отношении преступлений на Майдане, до сих пор занимают должности в силовых структурах.

Об этом сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге 21 ноября, отвечая на вопрос журналистов, сообщает «Украинская правда».

«В целом 33. 10 занимают начальствующие должности, 23 – простые правоохранители низового уровня. На момент сообщения о подозрении в целом по делам периода 2014-18 годов 63 человека находились в органах внутренних дел, в следующем увольнялись. В настоящее время 33 продолжают работать. В том числе есть такие, где уже обвинительные акты в суде находятся», – сказал Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что подозреваемый в причастности к применению оружия и причинении телесных повреждений действующий сотрудник СБУ уже около 5 месяцев находится в розыске, и следователи не могут его допросить.

«Руководство Службы безопасности отвечает, что он в командировке и они не знают, где он находится, и не имеют с ним контактов», – возмущался Горбатюк.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возразила Горбатюку, отметив, что указанный сотрудник СБУ, по информации ведомства, находится в зоне проведения операции Объединенных сил.

«Этот работник находится в зоне АТО сейчас. Конкретную часть назвать не могут из соображений безопасности. Но есть механизмы, которые можно применить, чтобы допросить его», - считает Стрижевская.

«Руководство СБУ так же как и военная прокуратура могут обеспечить допрос этого лица на территории, подконтрольной Украины. Было бы желание», – оппонировала она Горбатюку.


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