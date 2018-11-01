Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Кабинету министров и Генеральному штабу вооруженных сил Украины решить проблему перевооружения Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщается в Twitter президента.

По его словам, темпы замены на вооружение новейших образцов в этом роде войск не соответствуют нынешним потребностям десантников, поэтому стоит этот процесс ускорить.

"Знаю о проблемах, которые существуют в вопросах комплектования Десантно-штурмовых войск подготовленным личным составом, а также то, что темпы перевооружения на новейшие образцы вооружения не в полной мере отвечают потребностям. Дал указания Кабмина и Генштаба, чтобы решить эти проблемы", - отметил Порошенко.

Порошенко поручил правительству и Генштабу ускорить темпы перевооружения десантников

Также он добавил, что в следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами