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СБУ задержала 2 «телефонных террористов»

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с полицией разоблачили уроженца города Березань Барышевского района Киевской области, который дважды угрожал осуществить взрывы в столичных торгово-развлекательных центрах. Правоохранители задержали злоумышленника в Киеве на одной из остановок общественного транспорта после осуществления очередного ложного «сообщения».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Одессе сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили «анонима», который из хулиганских побуждений угрожал осуществить серию взрывов на различных инфраструктурных объектах города.

Начато уголовное производство по ч. 1. ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

СБ Украины в очередной раз напоминает, что независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. Кроме того, «анониму» придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесли убытки от его противоправных действий.


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