Фильм о Майдане и войне на Донбассе поборется за «Оскар»

Фильм «Переломный момент: Война за демократию в Украине» поборется за «Оскар», сообщает пресс-служба Госкино.

«Документальная лента о Революцию достоинства и русской оккупации Крыма и Донбасса, созданная украинским режиссером Олесем Саниным и американским оскароносным документалистом Марком Харрисом, вошла в лонг-лист претендентов на премию Американской киноакадемии за лучший документальный фильм», – гвоорится в сообщении.

Лента охватывает период 2013-2016 годов. В нем собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.