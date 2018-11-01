Экс-милиционер из Горловки заочно получил 9 лет тюрьмы

Девять лет лишения получил заочно бывший работник милиции из Горловки, перешедший на сторону террористов "ДНР".

Соответствующий приговор вынес Славянский горрайонный суд по результатам проведения специального судебного производства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Экс-милиционер обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Установлено, что в апреле 2014 года 22-летний оперуполномоченный сектора уголовного розыска Горловского городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области, осознавая преступные цели террористической организации "ДНР", нарушил присягу на верность народу Украины и перешел на сторону террористов.

"С апреля 2014 года по август 2015 года, находясь в городе Горловке в составе так называемой "полиции "ДНР", пропагандируя преступные идеи терроризма и вызывая у населения и местных властей страх перед сопротивлением существующему режиму, мужчина принимал активное участие в патрулировании улиц и незаконно лишал свободы граждан, помещая их в захваченное террористами помещения Горловского горуправления милиции", - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, суд объявил ему приговор заочно - 9 лет лишения свободы.