Курченко оштрафовали на 15 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в 15 миллионов гривен на олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

Такое решение принято по делу о совершении экономической концентрации – приобретении Курченко и группой связанных лиц Брокбизнесбанка.

По словам Терентьева, завершено длительное расследование, в ходе которого были определены «отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя Брокбизнесбанка».

Сергей Курченко покинул Украину в 2014 году. Сейчас он ведет бизнес в России.

Также СМИ связывают Курченко с предприятием «Вшешторгсервис», которое контролирует большинство промышленных предприятий на подконтрольных группировкам «ДНР»/«ЛНР» территориях Донбасса.