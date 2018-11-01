Курченко оштрафовали на 15 миллионов гривен

Курченко оштрафовали на 15 миллионов гривенВчера, 18:00
Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в 15 миллионов гривен на олигарха Сергея Курченко.
Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.
Такое решение принято по делу о совершении экономической концентрации – приобретении Курченко и группой связанных лиц Брокбизнесбанка.
По словам Терентьева, завершено длительное расследование, в ходе которого были определены «отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя Брокбизнесбанка».
Сергей Курченко покинул Украину в 2014 году. Сейчас он ведет бизнес в России.
Также СМИ связывают Курченко с предприятием «Вшешторгсервис», которое контролирует большинство промышленных предприятий на подконтрольных группировкам «ДНР»/«ЛНР» территориях Донбасса.