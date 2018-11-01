В Украине развернут новое региональное управление Морской охраны

Новое региональное управление Морской охраны будет развернуто в Украине до конца года. Об этом сообщил Президент Украины в "Твиттере".

"До конца года будет развернуто новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя для прикрытия территории Украины от вторжения с моря", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в течение последних трех месяцев значительно возросла активность России в Азовском море. Россияне не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.