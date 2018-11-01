Кабмин выделит на доставку пенсий почтальонами 500 миллионов

В проекте бюджета на 2019 года закладываются 500 млн грн на финансирование заработных плат почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В проекте бюджета 2019 закладываются 500 млн грн для «Укрпочты», впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов «последней мили». Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам «Укрпочты», которые обеспечивают присутствие государства в мельчайших населенных пунктах Украины», – написал он.