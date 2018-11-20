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В Киеве стартуют масштабные учения спасателей

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

20-22 ноября в Киеве будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города, сообщает пресс-служба КГГА.

«20 ноября учение будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах», - отметили в пресс-службе.

Жителей города призвали не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам.

Субъекты хозяйствования, где будут проводиться специальные объектные учения (тренировки) по вопросам гражданской защиты:

20 ноября 2018

Теоретическая отработка мероприятий на объекте по преодолению последствий неблагоприятных погодных условий пройдет на территориях ПАО «Киевский витаминный завод» и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе.

Отработка практических мер по ограничению на въезд (проезд по городу) грузового транспорта в случае ухудшения погодных условий, сопровождающихся сильным снегопадом, пройдет в пункте пропуска КП направление - Вышгород, Овруч (Оболонский район). Здесь с 12:00 до 13:00 будут отрабатывать ограничение въезда грузового транспорта в город.

Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с распространением опасного химического вещества (аммиак) на ЗАО «Оболонь» пройдет с 14:30 до 16:30. Во время учений будут проводиться работы по ликвидации последствий ЧС, связанных с распространением аммиака. 

21 ноября 2018

Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидация последствий подтопления с привлечением 80 участников и 3 единиц техники состоится с 11:00 до 17:00 на территории Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киевский институт водного транспорта) (Подольский район).

Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидации последствий подтопления будет проходить с 11:00 до 17:00 на территории КП «Киевшляхмист» (Печерский район), ГП завод «Генератор» (Оболонский район) и теоретических мероприятий на территории Городской детской клинической больницы №2 (Днепровский район). К учениям на каждом из объектов будут привлечены от 8 до 79 человек и до 7 единиц техники.

22 ноября 2018

Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом сети на территории ООО «Евро-Реконструкция» (ликвидация последствий ЧС, связанных с аварией и отключением тепло- и электроснабжения Днепровского и Деснянского районов Киева ) с привлечением 21 человек и 9 единиц техники пройдут с 12:00 до 14:00.

Отработка практических мероприятий на субъектах хозяйствования в особый период (введение правового режима военного положения) состоится с 10:00 до 15:00 на территории ОАО «Киевмедпрепарат» (Шевченковский район), Дирекции «Автотранспочта» ПАО «Укрпочта» (Соломенский район), КП «ДЭУ» (Святошинский район), Национального университета пищевых технологий (Голосеевский район).

На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до 8 единиц техники.


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