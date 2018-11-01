На Киевщине за выходные 6 человек умерли от переохлаждения

За минувшие выходные в Киевской области шесть человек погибли от переохлаждения, сообщает пресс-служба полиции.

Четверо из них – скончались на остановке общественного транспорта.

Как отмечают медики, смерть от холода чаще всего вызывает злоупотребление спиртными напитками. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела и приводит к быстрой потере тепла. Это мешает сосудам уберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, спиртные напитки могут ослаблять ваш контроль над ситуацией, мешает уберечься от повреждений. Вызвать переохлаждение также может недостаточно теплая или влажная одежда, тесная и мокрая обувь, длительное нахождение на улице в неподвижном положении.

Основные симптомы переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.

В случае переохлаждения следует как можно быстрее войти в теплое помещение; двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах, только не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшим тканям; пить теплые напитки, кроме алкоголя.

Для согревания не используйте грелку, тепло плиты или камина. Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожоги.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, надо соблюдать простые рекомендации: одевайтесь тепло, не злоупотребляйте алкоголем.