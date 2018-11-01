Нацбанк прогнозирует меньшие темпы роста зарплат

Национальный банк Украины ожидает замедления темпов роста заработных плат.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор прогнозирует повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% – в реальном выражении. среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат – ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

НБУ также уточняет, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы – на 12%, до 4170 грн, в 2019 году