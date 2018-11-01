В Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

В Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Как отмечается, авария произошла вчера, 18 ноября в Ичнянском районе, где маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы столкнулась с прицепом автомобиля "Камаз".

"Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги. В результате ДТП 9 пассажиров маршрутки обратились за помощью в больницу с травмами различной степени, у двоих из них - переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).