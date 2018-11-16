Аваков: Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.

Об этом говорится в сообщении Авакова в Facebook.

Так, Аваков прокомментировал информацию о том, что Интерпол может возглавить представитель Российской Федерации. В частности, он заявил, что возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола является абсурдным и противоречит духу и целям организации.

"Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО", - написал он