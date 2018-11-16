В Макеевке горел цех неработающего завода

В Макеевке (неподконтрольная украинским властям) на территории нефункционирующего завода «Импульс» в воскресенье произошел пожар. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».

Возгорание произошло в нефункционирующем в цеху по переработке пластика. Отмечается, что это 2-этажное здание, размерами 30х100 метров.

Пожаром уничтожено 25 квадратных метров кровли, пластик в мешках 30 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Привлекалось 6 единиц техники, 23 спасателя.