Усик приедет на бои Ломаченко и Гвоздика

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик приедет поддержать грядущие поединки украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

Об этом изданию ESPN рассказал менеджер Усика Эгис Климас.

Сперва Усик 1 декабря приедет на бой Гвоздик - Стивенсон, который пройдет в канадском городе Квебеке за титул полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе. После чего полетит в Нью-Йорк, США на поединок Ломаченко - Педраса. На кону 8 декабря будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.