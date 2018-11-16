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Усик приедет на бои Ломаченко и Гвоздика

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик приедет поддержать грядущие поединки украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

Об этом изданию ESPN рассказал менеджер Усика Эгис Климас.

Сперва Усик 1 декабря приедет на бой Гвоздик - Стивенсон, который пройдет в канадском городе Квебеке за титул полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе. После чего полетит в Нью-Йорк, США на поединок Ломаченко - Педраса. На кону 8 декабря будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.


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