В Киеве из-за отсутствия отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия отопления, сообщает 112 Украина.

Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12. Требование митингующих – пообщаться с заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Петром Пантелеевым.

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

«Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу», - рассказала одна из митингующих .

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе.