В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети

В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сетиСегодня, 10:33
В Киеве по состоянию на утро понедельника, 19 ноября, жителям семи улиц отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Из-за ремонтных работ временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
пр-т. Победы, 23А;
Ипсилантиевский проулок 3, 5;
ул. Григоровича-Барского 4,5;
пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
ул. Шевченко с 1 до 42;
проулок Ярослава Хомова, 14А, 44В;
ул. Борщаговская, 126.
В "Киевводоканале" уверяют, что в течение суток повреждения будут отремонтированы.