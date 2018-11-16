В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 19 ноября, жителям семи улиц отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Из-за ремонтных работ временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

Ипсилантиевский проулок 3, 5;

ул. Григоровича-Барского 4,5;

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Шевченко с 1 до 42;

проулок Ярослава Хомова, 14А, 44В;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уверяют, что в течение суток повреждения будут отремонтированы.