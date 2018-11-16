Януковича перевели из института Склифосовского в элитную больницу

Экс-президент Украины Виктор Янукович был выписан из Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщает ТСН.

По словам сотрудницы Института, он поступил и выписался из приемного отделения. Больше информации не предоставили.

Факт травмирования также подтвердили в ближайшем окружении президента-беглеца. Там убеждают, что травма действительно серьезная, но не критична. Он сейчас якобы проходит лечение в одной из московских больниц не для простых смертных.

Адвокат Януковича Александр Горошинский отметил, что провел короткую встречу со своим клиентом в стенах медучреждения и убедился в его госпитализации.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.