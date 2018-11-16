На Херсонщине горело общежитие, пострадали студенты

В субботу, 17 ноября, произошел пожар в общежитии Скадовского техникума «Херсонского государственного аграрного университета», сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хе6рсонской области.

В 22:45 на пункт связи 19-й Государственной пожарно-спасательной части от службы 103 поступило сообщение о доставлении двух пострадавших в Скадовскую центральную больницу после пожара, произошедшего в общежитии. Пожарно-спасательное подразделение на место происшествия не вызывалось.

Во время выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что возгорание возникло в 22:05 в жилой комнате на втором этаже 4-х этажного здания.

Площадь пожара составила 5 кв.м. Возгорание было ликвидировано персоналом общежития в 22:12. Обстоятельства, при которых во время происшествия пострадали двое студентов, выясняются. В настоящее время студенты находятся в Скадовской центральной больницы.