В Смеле начали подачу газа на все котельные города

ПАО "Черкассыгаз" начал подачу газа на все котельные города Смела в Черкасской области.

Об этом сообщает "Нафтогаз" в Twitter.

Сейчас идет технологическая работа предприятия, которое должно начать подавать тепло жителям города.

"Черкассыгаз начал подачу газа на все котельные города Смела. Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия города, которое должно уже начать оказывать услуги населению. Во многих домах,во многих больницах, детских садах и школах, по состоянию на утро, было уже тепло", - говорится в сообщении.