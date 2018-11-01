» » Часть Курахово осталась без отопления

Часть Курахово осталась без отопления

Сегодня, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

В результате аварии на теплотрассе часть Курахово осталась без отопления. Температура в квартирах горожан понизилась до 15 градусов. 

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент две бригады ремонтируют поврежденную теплотрассу, чтобы восстановить нормальное теплоснабжение в городе. «Аварийный порыв произошел вчера вечером на пересечении Запорожского проспекта и улицы Мечникова. В результате аварии было снижено давление в сети, и в 188 домах, расположенных в центре города и частично – в микрорайоне «Южный», температура упала до 15-17 градусов», – написал он.

Куць отметил, что устранять повреждения ремонтники (бригада коммунального предприятия бригада Кураховской ТЭС) начали уже вчера вечером, но работы пока продолжаются.

По словам заместителя городского головы Курахово Елены Иркобаевой, сегодня к вечеру они должны быть завершены и нормальный температурный режим в домах будет восстановлен.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:14

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 18:00

В Рубежном во время пожар погиб мужчина

Сегодня, 17:49

В Марковке сотрудники ГСЧС спасли кота

Сегодня, 17:44

Полиция Луганщины разоблачила жителя Боровского, который собрал наркотический "урожай" на 150 тысяч гривен

Сегодня, 17:11

Сотрудники СБУ блокировали на Луганщине контрабанду военных средств поражения в Россию

Сегодня, 16:10

Рева: резких изменений размеров субсидий и количества получателей не будет

Сегодня, 15:49

На Луганщине рассказали о ВНО-2019

Сегодня, 14:58

Жительниц Станично Луганского района осудили за проведение "референдума"

Сегодня, 14:14

В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году

Сегодня, 13:39

В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Сегодня, 12:54

Бойцы батальона особого назначения полиции Луганской области прошли курс выживания

Сегодня, 10:59

На Луганщине 50% пенсионеров-переселенцев не могут получить долги по выплатам

Новости Украины:

Сегодня, 18:01

В Смеле начали подачу газа на все котельные города

Сегодня, 17:40

Украина повышает стоимость е-виз

Сегодня, 16:53

Часть Курахово осталась без отопления

Сегодня, 16:07

Украина призывает поддержать крымскую резолюцию на Генассамблее ООН

Сегодня, 14:49

В центре Киева главу ВККС облили зеленкой

Сегодня, 14:14

В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году

Сегодня, 13:41

ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

Сегодня, 12:52

Спасатели проведут масштабные учения в Киеве

Сегодня, 11:16

Украина повышает стоимость электронных виз

Сегодня, 10:54

САП объявила подозрение Продану

Сегодня, 10:33

В Закарпатской области контрабандисты наехали на пограничника

Сегодня, 09:06

Украина может получить транш по новой программе МВФ до конца года

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 