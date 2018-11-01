В результате аварии на теплотрассе часть Курахово осталась без отопления. Температура в квартирах горожан понизилась до 15 градусов.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент две бригады ремонтируют поврежденную теплотрассу, чтобы восстановить нормальное теплоснабжение в городе. «Аварийный порыв произошел вчера вечером на пересечении Запорожского проспекта и улицы Мечникова. В результате аварии было снижено давление в сети, и в 188 домах, расположенных в центре города и частично – в микрорайоне «Южный», температура упала до 15-17 градусов», – написал он.

Куць отметил, что устранять повреждения ремонтники (бригада коммунального предприятия бригада Кураховской ТЭС) начали уже вчера вечером, но работы пока продолжаются.

По словам заместителя городского головы Курахово Елены Иркобаевой, сегодня к вечеру они должны быть завершены и нормальный температурный режим в домах будет восстановлен.