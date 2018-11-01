ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

Европейский союз призывает Российскую Федерацию и Украину провести обмен заложниками до конца года.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

В ЕС отметили, что Россия продолжает нарушать минские соглашения и подрывать усилия по урегулированию конфликта, поддерживая незаконные "выборы" на оккупированном Донбассе.

"ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, выраженную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.