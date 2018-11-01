Спасатели проведут масштабные учения в Киеве

20-22 ноября в Киеве будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города, сообщает пресс-служба КГГА.

«20 ноября учение будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах», - отметили в пресс-службе.

Жителей города призвали не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам.

На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до 8 единиц техники.