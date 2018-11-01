САП объявила подозрение Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура составила и подписала письменное уведомление о подозрении бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

15 ноября Продан не явился на вызовы в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины.

Бывшего главу ГФС дважды вызывали в САП, однако, как сообщает САП, на вызовы чиновник не появился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки.