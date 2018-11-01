В Закарпатской области контрабандисты наехали на пограничника

В Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника.

Об этом сообщает в Facebook спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Как отмечается, военнослужащий находится в тяжелом состоянии. С места происшествия его доставили в реанимацию, где провели операцию.

"Сегодня ночью на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника. Военнослужащий в тяжелом состоянии в коме", - написал Слободян.

Сообщается, что во время совместных действий ГПСУ с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки.

В ходе опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другое неизвестное лицо совершило наезд автомобилем марки "Ауди" на иностранной регистрации. В результате наезда офицер получил тяжелые травмы.

"К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое", - отметил Слободян.

Он добавил, что сейчас автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержан. Однако сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установили. Это - гражданин Украины. Злоумышленника разыскивает полиция.