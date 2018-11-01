Во Львове карета скорой помощи 15 ноября въехала в ограждение подземного перехода на ул. Стрыйской, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что водитель "скорой" не справился с управлением.

"Как предварительно установили правоохранители, 56-летний водитель кареты скорой медицинской помощи не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а именно на ограждение подземного перехода. Для оказания медицинской помощи в больницу доставлены двое пассажиров автомобиля - 42-летняя женщина и 64-летний человек", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около четырех утра. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.