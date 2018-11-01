Вчера в Украине произошло почти 1400 ДТП, погибли 11 человек

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине из-за погодных условий, невнимательности, неосторожности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что среди пострадавших 96 травмированных, 11 человек погибли.

В полиции также предупредили об ухудшении погоды. На западе, севере, центре и юге страны ожидается мокрый снег, в большей части областей на дорогах гололедица и налипание мокрого снега.